Tutto pronto per le Next Gen ATP Finals di Jeddah 2024, ultimo evento della stagione tennistica di scena in Arabia Saudita da mercoledì 18 a domenica 22 dicembre. Gli otto Under 21 più forti del globo si sfidano sul cemento indoor in Medio Oriente per conquistare il prestigioso titolo e scrivere il proprio nome nell’albo d’oro, che annovera tra gli altri Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. L’uomo più atteso è il francese Arthur Fils, grande protagonista del 2024 e determinato a riscattarsi dopo la sconfitta in finale dello scorso anno.

Al via anche il suo connazionale Luca Van Assche, presente anche dodici mesi fa, mentre sono ben tre gli americani ai nastri di partenza: Alex Michelsen, Learner Tien e Nishesh Basavareddy. Completano il campo di partecipazione Jakub Mensik e Juncheng Shang (candidati al premio di ‘Newcomer of The Year, vinto dal ceco) e infine il brasiliano Joao Fonseca, che promette davvero bene. Andiamo quindi a scoprire insieme calendario, risultati, montepremi e tutto quello che c’è da sapere sulle Next Gen Atp Finals 2024.

Calendario

Mercoledì 18 dicembre

Ore 12:00 – (4) Shang vs (6) Van Assche

a seguire – (2) Michelsen vs (7) Basavareddy

Ore 17:00 – (3) Mensik vs (5) Tien

a seguire – (1) Fils vs (8) Fonseca

Giovedì 19 e venerdì 20 dicembre

In attesa dell’ordine di gioco

(1) Fils vs (3) Mensik

(1) Fils vs (5) Tien

(3) Mensik vs (8) Fonseca

(5) Tien vs (8) Fonseca

(2) Michelsen vs (4) Shang

(2) Michelsen vs (6) Van Assche

(4) Shang vs (7) Basavareddy

(6) Van Assche vs (7) Basavareddy

Programma, date e orari

Mercoledì 18 dicembre – Sessione diurna: 2 singolari (dalle ore 12:00)

Mercoledì 18 dicembre – Sessione serale: 2 singolari (dalle ore 17:00)

Giovedì 19 dicembre – Sessione diurna: 2 singolari (dalle ore 12:00)

Giovedì 19 dicembre – Sessione serale: 2 singolari (dalle ore 17:00)

Venerdì 20 dicembre – Sessione diurna: 2 singolari (dalle ore 12:00)

Venerdì 20 dicembre – Sessione serale: 2 singolari (dalle ore 17:00)

Sabato 21 dicembre – Semifinali (dalle ore 16:00)

Domenica 22 dicembre – Finale singolare (ore 17:00)

Montepremi e prize money

RISERVA – € 15.790

PREMIO DI PARTECIPAZIONE – € 157.899

PER OGNI PARTITA VINTA NEL GIRONE – € 38.591

VITTORIA IN SEMIFINALE – € 119.477

SUCCESSO FINALE – € 161.057

VITTORIA DEL TORNEO SENZA SCONFITTE – € 554.204

Dove vedere il torneo in tv

Sky Sport seguirà tutte le sfide in diretta dal primo all’ultimo giorno attraverso i suoi canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Sarà inoltre possibile vedere le Next Gen Atp Finals di Jeddah in streaming tramite le piattaforme Sky Go (se abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Come sempre, Sportface vi terrà compagnia nel corso della settimana con approfondimenti, news, highlights, risultati e classifiche aggiornate.

Regolamento

Il format dell’evento è lo stesso che è presente fin dalla prima edizione: si inizia con la formula del round robin, ovvero due gironi da quattro, e ogni giocatore disputerà tre partite. I primi due di ogni raggruppamento approderanno alla fase a eliminazione diretta, composta di semifinali e finale.

Tutti gli incontri si disputano al meglio dei 5 set, ovvero vince chi arriva per primo a 3. Si tratta però di mini-set: invece di arrivare a 6 games, si arriverà infatti a 4. Sul punteggio di 3-3, inoltre, si giocherà un tie-break ai 7 punti (anche nel quinto set). Presente infine il deciding point (punto secco) sul 40-40, con il giocatore in risposta che deciderà da quale lato ricevere.

In caso di parità, ecco i criteri che verranno presi in considerazione:

Maggior numero di vittorie nel round robin Maggior numero di incontri disputati Scontro diretto tra i due giocatori Più alta percentuale di set vinti Più alta percentuale di game vinti

L’elenco dei vincitori

Hyeon CHUNG (2017)

Stefanos TSITSIPAS (2018)

Jannik SINNER (2019)

Carlos ALCARAZ (2021)

Brandon NAKASHIMA (2022)

Hamad MEDJEDOVIC (2023)

I due gironi