Si preannuncia molto intensa la settimana che va dal 16 al 22 dicembre per quanto riguarda gli sport invernali. Tra l’Europa e gli Stati Uniti sono infatti in programma numerose gare di Coppa del Mondo, che mettono in palio punti preziosi in ottica classifica generale e vedranno svariati azzurri impegnati sulle nevi a caccia di un piazzamento di spicco.

SALTO CON GLI SCI

Si parte venerdì 20 con le qualificazioni della Coppa del Mondo maschile a Engelberg, in Svizzera, con gli atleti che salteranno dal trampolino HS140. Sette gli azzurri convocati dal direttore tecnico Ivo Pertile: Alex Insam, Francesco Cecon ed Andrea Campregher al maschile, Annika Sieff, Martina Ambrosi, Lara e Jessica Malsiner al femminile.

Ven. 20/12/24 – Coppa del mondo – Qualificazioni HS140 maschile Engelberg (Svi) – ore 17.30, diretta tv Eurosport

Sab. 21/12/24 – Coppa del mondo – HS140 femminile Engelberg (Svi) – qualificazione ore 10.00, finale ore 11.30, diretta tv Eurosport

Sab. 21/12/24 – Coppa del mondo – HS140 maschile Engelberg (Svi) – ore 16.00, diretta tv Eurosport

Dom. 22/12/24 – Coppa del mondo – HS140 femminile Engelberg (Svi) – qualificazione ore 10.00, finale ore 11.30, diretta tv Eurosport

Dom. 22/12/24 – Coppa del mondo – HS140 maschile Engelberg (Svi) – qualificazione ore 14,30, finale ore 16.00, diretta tv Eurosport

COMBINATA NORDICA

La Coppa del Mondo fa tappa a Ramsau, in Austria, per una tre giorni di gare tutta da vivere. Si parte giovedì 19 con il Provisional Round, mentre venerdì sarà il giorno delle mass start. Infine, sabato 21 andranno in scena le due Gundersen.

Gio. 19/12/24 – Coppa del mondo – Provisional Round maschile e femminile Ramsau (Aut) – ore 16.30

Ven. 20/12/24 – Coppa del mondo – Mass start HS96/10 km maschile Ramsau (Aut) – ore 13.50 e 15.55, diretta tv Eurosport

Ven. 20/12/24 – Coppa del mondo – Mass start HS96/5 km femminile Ramsau (Aut) – ore 13.15 e 15.10, diretta tv Eurosport

Sab. 21/12/24 – Coppa del mondo – Gundersen HS96/10 km maschile Ramsau (Aut) – ore 09.40 e 13.15, diretta tv Eurosport

Sab. 21/12/24 – Coppa del mondo – Gundersen HS96/5 km femminile Ramsau (Aut) – ore 09.00 e 15.30, diretta tv Eurosport

SNOWBOARD

Saranno ben tredici gli italiani presenti sulle nevi elvetiche di Davos prendere parte all’appuntamento con lo slalom parallelo. Si tratta di Edwin Coratti, Maurizio Bormolini, Lucia Dalmasso, Daniele Bagozza, Jasmin Coratti, Aaron March, Roland Fischnaller, Mirko Felicetti, Fabian Lantschner, Gabriel Messner, Marc Hofer, Elisa Fava ed Elisa Caffont.

Mer. 18/12/24 – Coppa del mondo – Qualificazioni HP maschile e femminile Copper (Usa) – ore 16.30 e 18.55

Ven. 20/12/24 – Coppa del mondo – HP maschile e femminile Copper (Usa) – ore 19.oo, diretta streaming Eurosport player

Sab. 21/12/24 – Coppa del mondo – PSL maschile e femminile Davos (Svi) – qualificazioni ore 09.30, finali ore 14.00, diretta streaming Eurosport player

FREESTYLE

Saranno ben tre le location che ospiteranno le gare di Coppa del Mondo: Arosa in Svizzera, San Candido in Italia e Copper negli Stati Uniti. Si comincia lunedì 16 e si finisce sabato 21 (con un solo giorno di riposo, mercoledì).

Lun. 16/12/24 – Coppa del mondo – Qualificazioni SX maschile e femminile Arosa (Svi) – ore 19.45

Mar. 17/12/24 – Coppa del mondo – SX maschile e femminile Arosa (Svi) – ore 20.15, diretta tv Eurosport

Gio. 19/12/24 – Coppa del mondo – Qualificazioni SX maschile e femminile San Candido (Ita) – ore 13.00

Gio. 19/12/24 – Coppa del mondo – Qualificazioni HP maschile e femminile Copper (Usa) – ore 17.30

Ven. 20/12/24 – Coppa del mondo – SX maschile e femminile San Candido (Ita) – ore 12.15, diretta tv Raisport ed Eurosport

Sab. 21/12/24 – Coppa del mondo – SX maschile e femminile San Candido (Ita) – qualificazioni ore 10.40, finali ore 13.00, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Sab. 21/12/24 – Coppa del mondo – HP maschile e femminile Copper (Usa) – ore 19.00, diretta streaming Eurosport player

SLITTINO PISTA NATURALE

Concentrate nel weekend invece le gare di slittino pista naturale, di scena sul budello di Obdach, in Austria. Doppio appuntamento sia per il singolo (maschile e femminile) che per il doppio maschile.

Sab. 21/12/24 – Coppa del mondo – Singolo femminile Obdach (Aut) – ore 09.30 e 11.00, diretta streaming https://www.fil-luge.org/en/live-streaming-natural-track

Sab. 21/12/24 – Coppa del mondo – Singolo maschile Obdach (Aut) – ore 10.00 e 11.45, diretta streaming https://www.fil-luge.org/en/live-streaming-natural-track

Sab. 21/12/24 – Coppa del mondo – Doppio maschile Obdach (Aut) – ore 09.00, diretta streaming https://www.fil-luge.org/en/live-streaming-natural-track

Dom. 22/12/24 – Coppa del mondo – Singolo maschile Obdach (Aut) – ore 10.00 e 11.45, diretta streaming https://www.fil-luge.org/en/live-streaming-natural-track

Dom. 22/12/24 – Coppa del mondo – Singolo femminile Obdach (Aut) – ore 09.30 e 11.00, diretta streaming https://www.fil-luge.org/en/live-streaming-natural-track

Dom. 22/12/24 – Coppa del mondo – Doppio maschile Obdach (Aut) – ore 09.00, diretta streaming https://www.fil-luge.org/en/live-streaming-natural-track