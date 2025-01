La Juventus è pronta a dire addio ad un suo calciatore! Cristiano Giuntoli lo può cedere subito, è stata l’ultima volta con i bianconeri

Cristiano Giuntoli è pronto a mettere sul mercato uno dei giocatori della rosa di Thiago Motta che fin qui non hanno trovato tanto spazio con il tecnico ex Bologna. Probabile che la sua avventura in bianconero stia per terminare, approfittando dell’ultima settimana di mercato per piazzare il colpo.

Da quando la squadra è passata all’italo-brasiliano uno dei talenti più importanti presente in rosa ha avuto sempre meno spazio, anche quando il tecnico era a corto di alternative. Questo la dice lunga sulla sua posizione all’interno della squadra. Un po’ come è successo con Danilo che alla fine ha deciso di togliere il disturbo con sei mesi d’anticipo. Lo stesso potrebbe accadere a quest’altro oggetto misterioso con Thiago Motta, nonostante le convocazioni in Nazionale e l’essere uno dei giovani più promettenti sulla scena italiana.

Juve, è addio: Giuntoli è pronto a venderlo

La situazione di Nicolò Fagioli con i piemontesi in questo 2024/25 è quella sopra descritta. Eppure con Allegri era stato sempre centralissimo all’interno del progetto, proprio il livornese aveva creduto in lui e l’aveva lanciato nel grande calcio poco più che ventenne. Non solo: l’aveva anche aspettato per l’intero campionato scorso, dopo la squalifica per sette mesi per la nota vicenda della ludopatia.

Il suo nome ora è in uscita, come sottolineato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio. Si era vociferato di una sua cessione anche in precedenza, per tutto l’autunno e la situazione non è cambiata (anche perché il classe 2001 ha visto sempre più col contagocce il campo). Il centrocampista valuta le possibili destinazioni in questi ultimi giorni di mercato. C’è un club che più di tutti gli altri avrebbe messo nel mirino il giocatore.

Si tratta del Marsiglia di Roberto De Zerbi che l’avrebbe chiesto alla sua dirigenza. Sono stati effettuati alcuni sondaggi da parte dei francesi che vorrebbero prenderlo in prestito. L’ex Cremonese attende notizie sul suo futuro, dopo aver visto l’ennesima partita interamente dalla panchina, quella col Napoli di sabato scorso. Una situazione che non piace per nulla ai fan. Tra i vari capi d’accusa da parte dei tifosi, ormai stufi di Thiago Motta, c’è anche quello della gestione dell’azzurro. Lasciarlo andare a così cuor leggero potrebbe trattarsi di un errore con la Juve che in futuro potrebbe pentirsene.