Atp Montpellier 2024: Cazaux non si ferma e vola al secondo turno, Shapovalov batte Gaston

Dopo gli ottavi di finale agli Australian Open con lo scalpo, tra gli altri, di Holger Rune, Arthur Cazaux continua a stupire anche al torneo Atp di Montpellier 2024 e non si ferma. In un’ora e ventitré minuti, l’astro nascente del tennis francese ha battuto il tedesco Maximilian Marterer con un 6-1 6-3 di autorità, nonostante i suoi 21 anni e alcuni aspetti da migliorare. Una vittoria dal sapore dolcissimo, anche perché arriva proprio nella sua città di origine, e che vale ora un secondo turno complicatissimo contro Auger-Aliassime. Dopo il break iniziale, il transalpino deve annullare tre palle break per poter confermare il 3-0, ci riesce e a quel punto il tedesco fatica tanto a rientrare in partita. Nel secondo set, due erroracci nel terzo turno al servizio per Marterer, e Cazaux risponde subito presente trovando il break e difendendolo fino alla fine.

Nelle altre sfide di giornata, spicca la vittoria di Denis Shapovalov, precipitato a causa dei problemi fisici fuori dalla top-100, contro il francese Hugo Gaston. Netto il successo del canadese, ex numero dieci al mondo, frenato negli ultimi mesi da un brutto infortunio al ginocchio: 6-1 6-3 anche per lui e al secondo turno c’è l’istrionico Bublik ad attenderlo. In tarda serata, altro francese eliminato: esce di scena la qualità di Richard Gasquet, sorpreso dallo spagnolo Llamas Ruiz in due set combattutissimi col punteggio di 7-6(6) 7-5. Nelle prime tre sfide di giornata, altrettanti derby francesi: Muller ha battuto Escoffier, Mayot si è imposto su Pouille, in tre set invece il successo di Barrere su Blanchet.