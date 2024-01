Highlights e gol Marocco-Sudafrica 0-2: Coppa d’Africa 2024 (VIDEO)

Gli highlights e le azioni salienti di Marocco-Sudafrica 0-2, match degli ottavi di finale di Coppa d’Africa 2024. Senza Ziyech, la nazionale di Regragui fatica a creare occasioni. Al 57′ arriva il gol dei Bafana Bafana. Zwane verticalizza in area per Makgopa che a tu per tu con Bounou non perdona. Il Marocco prova a reagire, ma fatica a rendersi pericoloso. All’84’ Hakimi sbaglia il calcio di rigore del pareggio e poco dopo Amrabat viene espulso. Nel finale Mokoena raddoppia su punizione. Il Sudafrica sfiderà Capo Verde ai quarti di finale.

What a result for South Africa 🇿🇦

Knocking out one of the favourites of the competition Morocco 🇲🇦

Makgopa goal then this lovely free kick from Mokoena to made it 2-0 ⚽️ #TotalEnergiesAFCON2023 #AFCON23

