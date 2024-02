Atp Montpellier 2024: Bublik rimonta Auger-Aliassime e va in finale, lo raggiunge Coric grazie alla vittoria su Rune

Alexander Bublik rimonta e batte Auger-Aliassime con il punteggio di 4-6 6-4 6-4 nella prima semifinale dell’Atp 250 di Montpellier. Dopo un primo set sofferto, il numero 2 del seeding ha alzato parecchio il livello del suo servizio, mettendo in grossa difficoltà il canadese che alla fine ha ceduto. Bublik conferma di trovarsi decisamente a suo agio sul cemento della Francia meridionale, dove ha già vinto il suo primo titolo Atp della carriera nel 2022 contro Alexander Zverev. Il kazako cercherà il bis domani contro Borna Coric, che nella sua semifinale ha eliminato il numero 1 del seeding Holger Rune. Dopo aver vinto il primo set per 6-3, il croato ha beneficiato del ritiro del suo avversario per un problema al braccio, avvenuto quando era ormai sotto di due break sul 4-1. Domani Coric avrà l’opportunità di ritornare a vincere un torneo oltre un anno e mezzo dopo l’ultima volta, nel Masters 1000 di Cincinnati del 2022.