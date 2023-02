Atp Montpellier 2023: Rune vince la battaglia con Barrere, Cressy sorprende Coric

Si chiude la serata in compagnia del torneo Atp di Montpellier 2023 e Holgar Rune fa fede al suo status di testa di serie numero uno del tabellone e vince quella che è stata una vera e propria battaglia con Gregoire Barrere. Il francese, infatti, trova il break per primo in avvio di match, ma non riesce a gestire la situazione e subisce il ritorno del norvegese nel cruciale (come sempre) settimo game. Dopo ulteriori palle break questa volta non convertite, si va così al tie-break e qui prende il sopravvento il giovane nordeuropeo che chiude sul 7-2. Il secondo set è all’insegna di un equilibrio clamoroso: palle break offerte solo da Rune, Barrere non ne approfitta e si va ancora al tie-break, ancora una volta più freddo il classe 2003 che la chiude 7-5.

In serata, a sorpresa Maxime Cressy estromette la testa di serie numero sette del tabellone, Borna Coric. L’americano vince al tie-break il primo set per 7-6(2), poi il croato cede un break in apertura di secondo set ma si ritrova sotto di 4-5 ma avanti 0-40 in risposta: cinque punti in fila per lo statunitense che tira un sospiro di sollievo e vince così il match in due set senza rimettere tutto in discussione.