Genoa, Gilardino: “Siamo stati bravi, sappiamo soffrire e ottenere il risultato”

Il tecnico del Genoa, Alberto Gilardino ha parlato nel post gara della vittoria contro il Palermo per 2-0. “Sapevamo che sarebbe stata una sfida difficile contro una squadra in salute. Eravamo reduci da una sconfitta e volevamo fare la partita giusta: siamo stati bravi nel primo tempo, nel secondo abbiamo cercato di raddoppiare sin dall’inizio nonostante loro ci abbiano messo in difficoltà”. Il tecnico rossoblù ha poi continuato: “A me interessa che ragazzi capiscano che tutti possono dare un grosso contributo alla causa. Sturaro è stato determinante, Bani che non stava bene si è messo a disposizione. Questa squadra, sa soffrire e ottiene il risultato. Ora guardiamo alla prossima sfida”.