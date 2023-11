ATP Metz, Fognini torna alla vittoria: battuto Seyboth Wild con un doppio 7-6

Torna al successo a livello ATP Fabio Fognini, che nel primo turno del 250 di Metz supera il brasiliano Thiago Seyboth Wild con un doppio 7-6. Un match folle, durato oltre due ore, in cui l’azzurro è stato bravo e lucido quando contava, riuscendo a portare a casa l’incontro nonostante diversi problemi al servizio, soprattutto con il fallo di piede, che lo hanno portato a commettere ben 13 doppi falli. Grande soddisfazione dunque per Fabio, che interrompe un digiuno ATP che durava dal Roland Garros, quando batté prima Auger-Aliassime e poi Kubler.

La cronaca del match. I primi due game al servizio per Fognini sono molto combattuti, con il ligure che è bravo ad annullare due palle break e a salvare così la battuta. Dall’altra parte invece il brasiliano è molto solido al servizio e concede solo 9 punti in tutto il parziale. Il resto del set dunque scorre via liscio fino al tie break. Qui Fognini si dimostra chirurgico al servizio, trovando anche varie soluzioni con il dritto che mettono in difficoltà l’avversario. Seyboth Wild ci aggiunge ben due doppi falli e il tie brek prende quindi la via dell’azzurro per 7 punti a 3. Nel secondo set parte forte Fognini, galvanizzato dal vantaggio, e si procura subito una palla break che però non riesce a concretizzare. L’equilibrio si rompe poco dopo, quando il tennista ligure mette a segno il primo break della gara con un bel dritto a sventaglio.

Il vantaggio però dura poco, perché Seyboth Wild si riprende il servizio nel game successivo. Stesso copione anche poco dopo, con Fabio che si prende il break ma lo cede subito nel game seguente. Sul 5-4 per il brasiliano, Fognini è freddo ad annullare due set point nonostante i doppi falli. Il giusto epilogo è un altro tie break, molto più combattuto del precedente. Qui si mantiene l’equilibrio malgrado diversi mini break da entrambe le parti, con l’azzurro che per primo si procura una palla per chiudere. Una serie di errori anche marchiani non permettono a nessuno dei due però di chiudere, nonostante due chance a testa. Sul 10-9 e match point Fognini è abile a chiudere la partita con un gran passante lungolinea dei suoi. Ora l’ex numero 9 ATP troverà al secondo turno Alexander Bublik, in un altro incontro che si preannuncia ricco di emozioni.