Atp Metz 2023: programma, orari e ordine di gioco lunedì 6 novembre con Sonego

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco dell’ATP 250 di Metz 2023 per la giornata di lunedì 6 novembre. Parte subito il torneo per Lorenzo Sonego, che difende il titolo e al primo turno non ha un ostacolo facile in Marcos Giron. I due sono programmati non prima delle ore 14:00, dopo il doppio che vedrà protagonista Fabio Fognini in coppia con Herbert.

CENTER COURT

Ore 12:00 – Fognini/Herbert vs Demoliner/Matos

Non prima delle 14:00 – Giron vs (6) Sonego

a seguire – (LL) Martineau vs Thiem

Non prima delle 18:00 – (8) Wawrinka vs Zapata Miralles

a seguire – Van Assche vs Van De Zandschulp

COURT 1

Ore 12:00 – Galloway/Olivetti vs (3) Glasspool/Peers

Shevchenko vs (Q) Bourgue

Lestienne vs (Q) Hemery

Non prima delle 16:30 – (Q) Mayot vs Watanuki

a seguire – (1) Nys/Zielinski vs Arends/Reyes-Varela