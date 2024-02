Atp Marsiglia 2024, Giulio Zeppieri fuori a un passo dal tabellone principale: Grenier vince in rimonta

Si ferma a un passo dal tabellone principale l’avventura di Giulio Zeppieri nel torneo Atp 250 di Marsiglia 2024. L’azzurro classe 2001, reduce da una positiva esperienza agli Australian Open con il secondo turno raggiunto e la sconfitta in cinque set contro Norrie, è stato eliminato dal padrone di casa Hugo Grenier nel turno decisivo delle qualificazioni. Il giocatore francese, cinque anni più grande di Zeppieri, si è imposto con il punteggio di 3-6 7-5 6-3 in poco più di due ore di gioco e accede così al tabellone principale portandosi anche in vantaggio 3-1 nel bilancio degli scontri diretti.

Non mancano i rimpianti per il mancino azzurro, che dopo aver vinto il primo set si è trovato per due volte in vantaggio di un break nel secondo parziale. Zeppieri era infatti riuscito a breakkare Grenier subito nel primo game, per poi riprendersi un vantaggio andando a servire in vantaggio 4-3. Tante difficoltà al servizio però nel momento clou, con le cinque palle break salvate nell’ottavo game e poi i due break subiti al momento di servire per il match. Nel terzo e decisivo set il passaggio a vuoto arriva nell’ottavo gioco, con il break subito a zero che consegna di fatto la partita nelle mani dell’avversario.