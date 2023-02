Atp Marsiglia 2023: programma, orari e ordine di gioco mercoledì 22 febbraio

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del torneo Atp di Marsiglia 2023 della giornata di mercoledì 22 febbraio. Si chiudono i match di primo turno, con la sfida tra lo svedese Mikael Ymer e il moldavo Albot e sprattutto quella tra la giovane wild card di casa Arthur Fils e il russo Safiullin: da questo match uscirà il primo avversario di Jannik Sinner in terra d’oltralpe. Ma iniziano anche gli incontri di ottavi di finale, sempre con tanti francesi impegnati. Di seguito il programma completo.

CENTRAL

Non prima delle 13:30 – (5) Cressy o Blancaneaux vs Bonzi

a seguire – (WC) Fils vs Safiullin

Ore 18:00 – Bublik vs Barrere

Non prima delle 20:00: (7) Gasquet o (Q) Lokoli vs Wawrinka

COURT 1

Dalle 12:30: M.Ymer vs Albot