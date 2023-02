Milan, Pioli: “Panchina d’oro da condividere con club, dirigenti, staff e giocatori”

“Il riconoscimento lo ricevo io, ma è da condividere con il club, i dirigenti, il mio staff e i giocatori”. Queste le parole di Stefano Pioli dopo la vittoria della Panchina d’oro, premio che somma i voti dei colleghi allenatori. Il tecnico del Milan si è soffermato sui tifosi: “E’ chiaro che lo scorso anno sia stata una galoppata fantastica, che ha permesso al Milan di rivincere lo scudetto dopo tanti anni, ma il grazie va ai tifosi soprattutto per quel che hanno fatto in questo periodo”.

“Il mio sogno era allenare un top club per più anni, esserci riuscito è motivo di orgoglio e un grande stimolo – ha detto Pioli ai microfoni di Milan Tv -. L’esperienza ti dà più consapevolezza, ma mi aggiorno quotidianamente per mettere a disposizione nuovi contenuti e nuove idee per tentare di rendere al massimo”.

Infine, sulla vittoria dello Scudetto: “Non c’è stata una partita particolare, tutta la rincora finale è stata qualcosa di particolare: l’atmosfera che si era creata attorno alla squadra è stata qualcosa di speciale”.