ATP Marsiglia 2023: programma, orari e ordine di gioco giovedì 23 febbraio con Sinner-Fils

È stato ufficialmente pubblicato il programma dell’ATP 250 di Marsiglia per quanto concerne giovedì 23 febbraio, giornata in cui si concluderanno gli incontri di secondo il turno e il tabellone di allineerà ai quarti di finale. A partire dalle 11:30, scenderanno in campo Mikael Ymer e David Goffin: i due si sono recentemente affrontati nella finale del Challenger di Ottignies-Louvain-la-Neuve e a vincere fu il belga con il punteggio di 6-4 6-1. Non prima delle 13:30, invece, sarà la volta di Hubert Hurkacz e Leandro Riedi, seguiti da Grigor Dimitrov e Gijs Brouwer, tennista olandese proveniente dalle qualificazioni. Non prima delle 18, toccherà proprio a Jannik Sinner: l’azzurro, già vincitore a Montpellier e finalista a Rotterdam, esordirà questa settimana contro Arthur Fils, già sconfitto in due set nella recente semifinale nell’ATP 250 di Montpellier. Il programma, poi, sarà chiuso da Alexander Ritschard e Alex de Minaur.

ATP 250 MARSIGLIA – PROGRAMMA GIOVEDÌ 23 FEBBRAIO

A partire dalle 11:30: Mikael Ymer vs David Goffin (6)

Non prima delle 13:30: Hubert Hurkacz (1) vs Leandro Riedi

A seguire: Grigor Dimitrov (4) vs Gijs Brouwer

Non prima delle 18:00: Arthur Fils vs Jannik Sinner (2)

Non prima delle 20:00: Alexander Ritschard vs Alex de Minaur (3)