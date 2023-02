Nantes-Juventus, Allegri: “Sapevamo che Chiesa avrebbe potuto avere acciacchi”

“Sapevamo che Chiesa avrebbe potuto mostrare qualche acciacco dopo essere rimasto fermo 10 mesi ed aver giocato due partite di fila”. Parola di Massimiliano Allegri, che nel preparare la sfida tra Nantes e Juventus ha dovuto rinunciare all’ex Fiorentina. Un’assenza che comporta anche a un cambio di modulo: “Senza di lui non giocheremo con tre davanti, anche considerando che con la prospettiva dei 120 minuti dovremo tenere cambi con diverse caratteristiche”. Fondamentale sarà l’approccio, in una sfida decisiva per il passaggio del turno, dopo l’1-1 dello Stadium: “La Juventus ha l’obiettivo di superare il turno visto che negli ultimi tre anni è uscita agli ottavi. Domani giochiamo una partita difficile in casa loro, che dobbiamo vincere senza fare calcoli. Siamo consapevoli dell’atmosfera che troveremo domani allo stadio, dovremo essere bravi a gestire la prima parte di gara”. Sui singoli: Cuadrado sta meglio rispetto alla partita di Spezia. Non ho ancora deciso se domani partirà lui o De Sciglio. Indipendentemente dalle qualità tecniche che ha, Locatelli (al fianco di Allegri in conferenza, ndr) ha quelle caratteristiche morali, quel DNA specifico che gli permetterà di rimanere tanti anni alla Juve”.