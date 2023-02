Probabili formazioni Nantes-Juventus: ritorno spareggio Europa League 2022/2023

Le probabili formazioni di Nantes-Juventus, match del ritorno degli spareggi di Europa League 2022/2023. Si gioca giovedì 23 febbraio alle 18:45 nella cornice dello Stade de la Beaujoire. Si riparte dall’1-1 dell’andata e Allegri cerca la qualificazione agli ottavi contro i francesi, dopo la beffa nel finale per il rigore negato allo Stadium. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Sky e Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco. Quale sarà l’esito del match? Scopriamolo insieme. La Juventus ha vinto solo una delle ultime nove partite disputate in competizioni UEFA (S6 P2). L’unico precedente in casa del Nantes è una sfida che i tifosi bianconeri ricorderanno bene: il 3-2 nella semifinale di andata di UEFA Champions League nell’aprile 1996.

NANTES – Spazio al 4-2-3-1 con Mohamed unica punta. Blas, Chirivella e Coco alle sue spalle. L’ex viola Lafont tra i pali.

JUVENTUS – Probabile chance per il tridente pesante. Locatelli dovrebbe agire titolare. De Sciglio e Kostic sulle fasce. Alex Sandro, Bremer e Danilo in difesa, ma Bonucci scalpita per un posto.

Le probabili formazioni di Nantes-Juventus

Juventus (3-4-3): Szczesny; Alex Sandro, Bremer, Danilo; De Sciglio, Rabiot, Locatelli, Kostic; Di Maria, Chiesa, Vlahovic

Ballottaggi: Alex Sandro 55% – Bonucci 45%

Squalificati: –

Indisponibili: Kajo Jorge, Pogba

Nantes (4-2-3-1): Lafont; Corchia, Girotto, Castelletto, Pallois; Sissoko, Moutoussamy; Blas, Chirivella, Coco; Mohamed