Atp Marsiglia 2023: ok Hurkacz e Dimitrov, Sinner si ritira a pochi minuti dalla sfida con Fils

Nella giornata di oggi si sono giocati gli ottavi di finale dell’Atp 250 di Marsiglia. Ritiro a pochi minuti dal match contro Fils per Jannik Sinner, che ha accusato la stanchezza del back to back di finali giocate tra Montpellier (vinta contro Cressy) e Rotterdam (persa contro Medvedev). Il tennista francese avanza senza giocare ai quarti di finale dove affronterà Wawrinka, che ieri ha vinto con Gasquet. Hurkacz fatica ma batte il numero 133 del mondo Riedi dopo aver perso il primo set, 4-6 6-3 6-2 il punteggio a favore del polacco. Il numero 1 del tabellone ai quarti affronterà Ymer che ha approfittato del forfait di Goffin, numero 6 del seeding. Dimitrov conferma il suo ottimo stato di forma e batte Brouwer in due set, 6-3 6-2, avanzando al turno successivo. La testa di serie numero 4 affronterà Bublik, che ieri ha vinto contro Barrere.