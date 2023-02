Europa League, Bayer Leverkusen agli ottavi: Monaco ko ai rigori. Avanti anche Siviglia e Sporting

Primi verdetti dai campi europei per i playoff di Europa League e Conference League, con i match delle 18:45 che hanno assegnato i pass per gli ottavi di finale della seconda e terza competizione continentale per club. La partita più incerta e spettacolare premia il Bayer Leverkusen, che elimina ai rigori il Monaco al Louis II. Nei 90′ regolamentari Embolo regala i supplementari nel finale di partita ai padroni di casa, che accorciano sul 2-3 dopo la vittoria dell’andata con lo stesso punteggio. Nei supplementari il risultato non cambia e ai rigori è decisivo l’errore di Matazo, con i tedeschi invece perfetti con tutti e cinque i penalty a segno e Diaby a firmare quello decisivo.

Brividi invece per il Siviglia, squadra che dell’Europa League ha ormai fatto un marchio di fabbrica: gli andalusi sono stati sconfitti 2-0 in trasferta dal PSV, ma erano forti del 3-0 ottenuto all’andata al Pizjuan. I gol di de Jong al 77′ e Silva in pieno recupero spaventano gli uomini di Sampaoli e danno speranza a quelli di Ruud Van Nistelrooy, che però alla fine devono alzare bandiera bianca.

EUROPA LEAGUE: TUTTE LE QUALIFICATE AGLI OTTAVI

Tutto facile invece per lo Sporting Lisbona, che trionfa 4-0 in casa dei danesi del Midtjylland. I portoghesi passano in vantaggio con Coates, poi i padroni di casa si complicano la vita con il doppio giallo rimediato da Paulinho in tre minuti prima dell’intervallo. In vantaggio e con l’uomo in più per oltre 50′, lo Sporting dilaga nella ripresa con la doppietta di Pedro Goncalves e l’autogol di Gartenmann.

In Conference League invece passa agli ottavi l’AEK Larnaca, che con lo 0-0 in campo neutro contro gli ucraini del Dnipro-1 fa valere l’1-0 ottenuto all’andata in casa cipriota. Vittoria esterna invece per lo Sheriff Tiraspol, che vince 3-1 in casa del Partizan e vola così tra le migliori 16 della competizione. Il gol di Menig sembra mettere tutto a posto per i serbi, già vincenti all’andata: invece gli ospiti ribaltano tutto con il rigore di Badolo e la doppietta di Diop. Passa invece ai rigori l’Anderlecht, che dopo aver perso all’andata 1-0 in casa del Ludogorets batte 2-1 gli ungheresi e poi ha la meglio dagli 11 metri. Disastrosi i rigori dei magiari, con tre errori consecutivi a fronte dei tre penalty segnati dai belgi.

CONFERENCE LEAGUE: TUTTE LE QUALIFICATE AGLI OTTAVI