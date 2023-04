Atp Marrakech 2023: Carballes Baena rimonta Evans, Muller piega Kotov

Oggi si sono giocate le semifinali valide per l’Atp 250 di Marrakech 2023. Torneo ricco di sorprese che si confermano anche nelle due sfide di oggi che hanno visto Carballes Baena rimontare l’esperto Evans, 2-6 6-4 6-2, e il numero 126 del mondo Muller, che ha eliminato Musetti nei quarti, battere Kotov. Lo spagnolo numero 82 del mondo va sotto di un set contro l’inglese, testa di serie numero 2, e rischia di cedere il servizio nel secondo set risalendo da 15-40 salvandosi ai vantaggi. Evans accusa l’occasione persa e cala di tensione nel nono game perdendo il set e cedendo il servizio in apertura di terzo set consegnandosi alla rimonta di Carballes Baena, . Continua il grande torneo di Muller che, dopo aver battuto Gasquet e i due italiani Passaro e Musetti, piega in due set Kotov, 7-6(3) 7-5, dopo due ore di lotta. Finale che andrà in scena domani alle 16 e vedrà scontrarsi due tennisti che non erano teste di serie del tabellone.