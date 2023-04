Serie C 2022/23: Sogno FeralpiSalò. Conquistata la prima promozione in B della storia

La Feralpisalò è ufficialmente in Serie B. E’ la prima promozione della storia per la società lombarda, iconico l’obiettivo raggiunto dalla formazione di Stefano Vecchi alla 36esima giornata di Serie C 2022/23. Dopo un primo tempo giocato con ritmi bassi e poche occasioni da gol, sono i padroni di casa a sbloccare il risultato contro la Triestina nella seconda frazione di gioco. A regalare tale traguardo, il gol di Butic al 68esimo. Incredibile l’emozione al Turina

La Pro Vercelli conquista una vittoria fondamentale in ottica salvezza: termina 0-1 il match in casa del Pordenone. A regalare tre punti indispensabili alla formazione ospite è Anastasio al 18esimo minuto di gioco: il difensore la sblocca sugli sviluppi di un corner, pallone in area e tiro che si insacca alle spalle di Festa.

L’Albinoleffe si fa rimontare dalla Virtus Verona, termina 2-1 al Sandrini di Legnago. Primo tempo a reti involate tra le due formazioni, sono gli ospiti poi a conquistare la vittoria grazie alla rete messa a segno da Cocco al 67esimo. Nella ripresa sono i padroni di casa a ribaltare completamente il risultato nei secondi finali: pareggio trovato da Gomez all’88esimo e vittoria siglata da Kristoffersen tre minuti più tardi.

Anche il Lecco conquista la vittoria sul finale, termina 1-1 la sfida del Rigamonti contro la Pro Patria. Padroni di casa conquistano il vantaggio con la rete di Giudici al 32esimo, poi sono gli ospiti a ristabilire l’equilibrio al 62esimo con il tiro sul primo palo di Castelli. Sul finale però è la rete siglata da Pinzauti a regalare la diciassettesima vittoria stagionale al Lecco.