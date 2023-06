Atp Maiorca 2023, Tsitsipas non vince più: fuori all’esordio anche in Spagna

Non poteva andare peggio il cammino pre-Wimbledon di Stefanos Tsitsipas, che incappa nell’ennesima sconfitta da favorito all’esordio in quel di Maiorca. Il tennista greco perde in tre set contro Yannick Hanfmann con il punteggio di 6-4 3-6 6-2 al termine di un match in cui è risultato essere piuttosto nervoso sin dalle prime battute, finendo per prender anche un penalty point dal giudice di sedia. Tsitsipas arriva ai Championships con una sola vittoria nei tre tornei disputati in questa stagione erbivora. Fuori anche un’altra testa di serie alta del tabellone, vale a dire Ben Shelton. Il giovane americano ha ancora tanto da imparare sull’erba e si arrende al connazionale Eubanks per 7-6(2) al terzo e decisivo set.

Chi invece non sembra avere alcuna voglia di mollare è Feliciano Lopez. A 41 anni, in quello che dovrebbe essere l’ultimo torneo della sua carriera, sconfigge in tre set anche Jordan Thompson e conquista un posto nei quarti da giocare proprio contro il già citato Hanfmann.