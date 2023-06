Juventus, TyC Sports: fatto un sondaggio per Romero

La Juventus di nuovo sulle tracce di Cristian Romero. TyC Sports riporta di un sondaggio da parte dei bianconeri per il difensore del Tottenham, che era stato acquistato proprio dalla Juventus nel 2019 dal Genoa prima di essere ceduto nel 2021 all’Atalanta. L’argentino ha un contratto fino al 2026 e le cifre che potrebbero chiedere gli Spurs – i quali lo hanno acquistato per 50 milioni – sembrano in questo momento fuori dalla portata della squadra di Allegri.