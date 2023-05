Atp Lione 2023, Cerundolo e Norrie approdano in semifinale. Auger-Aliassime si ritira

Il canadese Felix Auger-Aliassime si ritira ai quarti di finale dal torneo Atp di Lione 2023 e permette al francese Arthur Fils di avanzare in semifinale. Il tennista transalpino se la vedrà contro lo statunitense Brandon Nakashima, che nei quarti di finale vince il derby tutto americano contro Tommy Paul in due set mediante il punteggio di 6-3 7-6(4). Dall’altra parte del tabellone Cameron Norrie elimina l’argentino Sebastian Baez in tre parziale con lo score di 6-2 2-6 6-1. In semifinale il britannico troverà un altro argentino, Francisco Cerundolo, reduce dal successo in tre set 4-6 6-4 6-3 sul britannico Jack Draper.