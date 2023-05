Red Bull, Perez: “A Monaco non c’è margine d’errore. Vorrei ridurre il distacco”

Sergio Perez è pronto a riascendere in pista e si prepara al nuovo successo nel Gran Premio di Montecarlo. “Non sarà la pista migliore per noi. Ma Monaco resta Monaco e sabato dovremo scaldare bene le gomme. Qui tutto può succedere, mi aspetto che Alonso e le Ferrari siano molto forti qui. Questo è uno dei tracciati dove non ci può essere margine d’errore. Chiudere davanti a Verstappen? Sarebbe importante per ridurre il distacco”.