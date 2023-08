Atp Kitzbuhel 2023: programma, orari e ordine di gioco mercoledì 3 agosto

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco dell’Atp di Kitzbuhel. Tutto pronto sulla terra battuta austriaca per una giornata di quarti di finale che vedrà in campo dalle 11:00 Alex Molcan contro Sebastian Baez. A seguire Tomas Martin Etcheverry, testa di serie numero 1, contro Daniel Galan. Laslo Djere contro Pedro Cachin sarà invece il terzo match in programma. A seguire, Dominic Thiem, in gara con wild card, contro Arthur Rinderknech. Di seguito, il programma e gli orari.

Programma giovedì 3 agosto

Center Court

Dalle 11:00, Alex Molcan – Sebastian Baez

A seguire, (1) Tomas Martin Etcheverry – Daniel Elahi Galan

A seguire, (5) Laslo Djere – (3) Pedro Cachin

A seguire, (WC) Dominic Thiem – Arthur Rinderknech