Barcellona, Kessie verso l’addio: lui vorrebbe l’Inghilterra

Xavi, tecnico del Barcellona, non ha risposto a diverse domande inerenti al futuro di Franck Kessie, limitandosi ad affermare: “Sa lui qual’è la situazione”. Il centrocampista ivoriano, escluso dall’amichevole col Milan, non rientra nei piani del Barcellona e secondo “Sport”, il club vorrebbe risolvere già in settimana il caso, trovando una nuova destinazione per l’ex rossonero. Tottenham e Liverpool sarebbero interessati ma nessuna delle due si è fatta concretamente avanti. Il giocatore nel frattempo ha preso atto di non avere spazio in blaugrana, ma vuole scegliere lui la sua prossima destinazione, preferendo l’Inghilterra su tutti.