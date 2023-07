Atp Kitzbuhel 2023, programma, orari e ordine di gioco lunedì 31 luglio con Cecchinato

Tutto pronto per l’Atp di Kitzbuhel in Austria. Sulla terra rossa, si parte alle 11:00 dove tra i protagonisti della giornata di lunedì 31 luglio c’è anche Marco Cecchinato, il primo a scendere in campo sul Court Kuechenmeister. Il numero 96 del mondo, alla quinta partecipazione complessiva nel torneo, è l’unico italiano in Austria. Il palermitano non è mai andato oltre il secondo turno a Kitzbuhel e il suo debutto sarà contro il colombiano Daniel Elahi Galan, numero 65 del ranking. Sul centrale si parte con la sfida tra Luca Van Assche e Alex Molcan. Poi Guido Andreozzi contro Filip Misolic e Hamad Medjedovic contro Sebastian Baez. La sesta testa di serie del torneo Roberto Carballes Baena sfiderà Guido Pella.

Center Court

Dalle 11:00, Luca Van Assche – Alex Molcan

A seguire, (Q) Guido Andreozzi – (WC) Filip Misolic

A seguire, (Q) Hamad Medjedovic – Sebastian Baez

A seguire, (PR) Guido Pella – (6) Roberto Carballes Baena

Court Kuechenmeister

Dalle 11:00, Marco Cecchinato – Daniel Elahi Galan

A seguire, Albert Ramos-Vinolas – Juan Pablo Varillas