Calendario amichevoli estive oggi domenica 30 luglio: programma, orari e diretta tv

di Valerio Carriero 2

Ecco il calendario delle amichevoli estive di oggi, 30 luglio, delle squadre del campionato di Serie A. Domenica di riposo per tanti club, a scendere in campo tra le squadre del massimo campionato italiano sarà solo il Lecce. I salentini allenati da D’Aversa si misurano con il Cittadella, formazione che milita in B, nel match in programma alle 17.

Ore 17, Lecce-Cittadella (Sportitalia)