Atp Houston 2024, Darderi vola ai quarti di finale: battuto al tie-break del terzo set Cerundolo

Una giornata da incorniciare per il tennis azzurro, con risultati eccezionali tra Marrakech e Bogotà, si è conclusa con la prestigiosa vittoria di Luciano Darderi nell’ATP 250 di Houston 2024. Il tennista italo-argentino ha infatti piegato in tre set il più quotato Francisco Cerundolo, seconda forza del seeding, staccando il pass per i quarti di finale. 6-4 2-6 7-6 il punteggio del match, durato 2h31′ di gioco, con Darderi che si è ripetuto dopo l’esordio contro Kudla (in cui aveva avuto la meglio in rimonta, dopo oltre due ore e dopo aver salvato tre match point). Virtualmente numero 67 del ranking (e 38 della Race), ai quarti se la vedrà contro il vincente del derby americano Giron-Wolf.

CRONACA – Nel primo set, a fare la differenza è stato il break arrivato nel settimo gioco, che Darderi ha difeso servendo alla grande, tanto da perdere la bellezza di quattro punti in cinque turni di battuta. Nella seconda frazione, invece, Luciano ha mancato una palla break in avvio e poi si è disunito, permettendo al rivale di pareggiare il conto dei set piuttosto agevolmente. Più rocambolesco infine il terzo e decisivo parziale, in cui Darderi è stato avanti di un break in due occasioni, ma non è riuscito ad affondare il colpo ed è stato costretto al tie-break. Nel momento clou, non ha però tremato e si è imposto per 7 punti a 4, raggiungendo così per la terza volta in stagione i quarti in un torneo Atp.