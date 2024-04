Atp Houston 2024, Darderi non si ferma: travolge Giron e vola in semifinale

È una prima metà di stagione da sogno quella che sta vivendo Luciano Darderi, grande protagonista in Sudamerica e capace di ripetersi sulla terra battuta statunitense. L’azzurro ha infatti annichilito il beniamino di casa Marcos Giron per raggiungere la semifinale dell’ATP 250 di Houston 2024. Dopo le vittorie sofferte contro Kudla e Cerundolo, entrambe maturate in tre set, nella notte italiana è arrivato un comodo successo in due set con il punteggio di 6-0 6-4. Sulla sua strada ora un altro tennista a stelle e strisce, vale a dire Frances Tiafoe, terza forza del seeding e capace di piegare in due set uno stanco Thompson. Tra i due non ci sono precedenti.

CRONACA – Darderi ha impiegato appena 1h27′ per superare un avversario che i bookmakers vedevano leggermente favorito, qualificandosi così per la sua seconda semifinale Atp in carriera. Se sul primo set c’è poco da segnalare, ad eccezione di un ultimo gioco infinito, in cui si sono disputati ben 28 punti e Luciano ha avuto la meglio al quinto set point, è stato invece più equilibrato il secondo parziale. Ancora una volta, però, Darderi ha dato l’impressione di essere costantemente in controllo e, dopo aver annullato una palla break nel terzo gioco (l’unica di tutto l’incontro), ha ottenuto il break decisivo nel decimo game.