Darderi-Tiafoe oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Houston 2024

Luciano Darderi affronterà Frances Tiafoe nella semifinale dell’ATP 250 di Houston 2024, torneo di scena sui campi in terra battuta della città texana. Prosegue alla grande la stagione del giovane tennista azzurro, che dopo aver trionfato nel mese di febbraio a Cordoba ora raggiunge la sua seconda semifinale sul circuito maggiore. Una vittoria netta nei quarti contro un avversari tutt’altro che morbido come Giron. Luciano sulla terra rischia di rappresentare un osso duro per molti in questi due mesi che porteranno al Roland Garros. In semi troverà un Tiafoe padrone di casa, tra le più alte teste di serie del torneo e che ha un gran feeling con il torneo di Houston. Però, c’è da dirlo, da qualche mese a questa parte non è certo il Tiafoe dei giorni migliori.

