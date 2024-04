Atp Houston 2024, Ben Shelton conquista il secondo titolo in carriera: Tiafoe ko al terzo set

Si è chiuso con la vittoria di Ben Shelton il torneo Atp 250 di Houston, andato in scena sui campi in terra rossa della città texana. Secondo titolo in carriera dopo quello di Tokyo 2023 per il 21enne statunitense, che ha battuto in finale il connazionale Frances Tiafoe in tre set con il punteggio di 7-5 4-6 6-3 dopo due ore e 17 minuti di gioco. Shelton con questo successo ritocca anche il proprio best ranking, visto che da domani sarà numero 14 del mondo. Tiafoe alza bandiera bianca e subisce la seconda sconfitta in altrettanti scontri diretti in un derby che promette scintille anche in futuro. Shelton si era infatti imposto già lo scorso anno nei quarti di finale dello US Open.

Molto regolare l’andamento del primo set, che ha visto Shelton concedere le briciole nei propri turni di servizio ma anche Tiafoe reggere bene la pressione. Nel finale del parziale però ecco la prima palla break nel decimo game, annullata dal classe ’98 prima però di cedere nel turno di battuta successivo al momento di guadagnarsi l’accesso al tiebreak. Nel secondo set però ecco il passaggio a vuoto di Shelton, che sbaglia molto e perde la battuta nel terzo game spalancando una porta a Tiafoe. Quest’ultimo è bravo a non concedere nulla all’avversario e con il 6-4 forza l’ultimo e decisivo set. Qui il momento decisivo arriva nel quarto gioco, in cui Shelton trova il break del 3-1 e non se lo fa più scappare. Nessuna occasione di recupero per Tiafoe, con l’avversario che gli concede appena due punti nei restanti tre turni di battuta.