Juventus, Locatelli: “Bisogna essere onesti: ci siamo visti vicini all’Inter e la delusione è stata tanta”

“Noi volevamo cercare di fare la stessa partita del primo tempo, ma non ci siamo riusciti. E’ stata una sofferenza, oggi per noi era fondamentale vincere”. Lo ha detto il centrocampista della Juventus, Manuel Locatelli, dopo la vittoria contro la Fiorentina: “Noi dobbiamo guardare in faccia noi stessi. Abbiamo fatto alcune partite brutte, dobbiamo essere realisti e criticarci in faccia. Dobbiamo essere sinceri. La vera sfida è con noi stessi, siamo forti ma dobbiamo crederci. Noi ci siamo visti lì vicini all’Inter, dobbiamo essere onesti. La delusione è stata tanta e abbiamo pagato le partite perse dopo. Ma l’obiettivo di quest’anno era la Champions, poi sicuramente cambierebbe tanto vincere o no la Coppa Italia”. Infine sulla scorsa annata: “Per i giocatori che siamo dovremmo tenere di più la palla, invece spesso ci abbassiamo. In questi tre anni dobbiamo cercare di tornare in Champions, ma l’anno scorso è stato un disastro tra tutto e i risultati siamo quasi riusciti a ottenerli Quest’anno tornare in Champions League e vincere un trofeo sarebbe importantissimo”.