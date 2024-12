Il montepremi e il prize money dell’Atp 250 di Hong Kong 2025, torneo in programma sul cemento outdoor dal 30 dicembre al 5 gennaio. Lorenzo Musetti è la seconda testa di serie di un tabellon che vedrà come primo favorito e numero uno Andrey Rublev, vale a dire il vincitore della passata edizione dell’evento. Ma non ci sarà solo il carrarino al via: presenti, con la bandiera italiano di fianco al nome, anche Lorenzo Sonego e Luciano Darderi. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica ATP.

MONTEPREMI (IN DOLLARI)

PRIMO TURNO – $ 7.095

SECONDO TURNO – $ 11.610

QUARTI DI FINALE – $ 19.995

SEMIFINALE – $ 34.510

FINALISTA – $ 58.705

VINCITRICE – $ 100.640

MONTEPREMI (IN EURO)

PRIMO TURNO – € 6.513

SECONDO TURNO – € 10.493

QUARTI DI FINALE – € 18.092

SEMIFINALE – € 30.756

FINALISTA – € 52.326

VINCITRICE – € 90.460

PUNTI PER IL RANKING ATP

PRIMO TURNO – 1 punto

SECONDO TURNO – 25 punti

QUARTI DI FINALE – 50 punti

SEMIFINALI – 100 punti

FINALISTA – 165 punti

VINCITRICE – 250 punti

ALBO D’ORO (dal 1990 a oggi)

1990 Pat Cash b. Alex Antonitsch 6–3, 6–4

1991 Richard Krajicek b. Wally Masur 6–2, 3–6, 6–3

1992 Jim Courier b. Michael Chang 7–5, 6–3

1993 Pete Sampras b. Jim Courier 6–3, 6–7(1–7), 7–6(7–2)

1994 Michael Chang b. Pat Rafter 6–1, 6–3

1995 Michael Chang b. Jonas Björkman 6–3, 6–1

1996 Pete Sampras b. Michael Chang 6–4, 3–6, 6–4

1997 Michael Chang b. Pat Rafter 6–3, 6–3

1998 Kenneth Carlsen b. Byron Black 6–2, 6–0

1999 Andre Agassi b. Boris Becker 6–7(4–7), 6–4, 6–4

2000 Nicolas Kiefer b. Mark Philippoussis 7–6(7–4), 2–6, 6–2

2001 Marcelo Ríos b. Rainer Schüttler 7–6(7–3), 6–2

2002 Juan Carlos Ferrero b. Carlos Moyá 6–3, 1–6, 7–6(7–4)

2024 Andrey Rublev b. Emil Ruusuvuori 6–4, 6–4