Atp Halle 2023: programma, orari e ordine di gioco di mercoledì 21 giugno

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco della giornata di mercoledì 21 giugno del torneo Atp di Halle 2023. Struff e Safiullin in apertura chiudono gli incontri del primo turno, mentre avranno poi iniziato anche gli ottavi di finale. In campo le prime due teste di serie: Daniil Medvedev sfida Laslo Djere in un match assolutamente alla portata, mentre Tsitsipas – che continua a faticare tanto nelle ultime settimane – deve stare attento contro un gran battitore come Jarry.

OWL ARENA

Ore 12:00 – Struff vs (Q) Safiullin

a seguire – (1) Medvedev vs Djere

a seguire – Jarry vs (2/WC) Tsitsipas

Non prima delle 17:30: (9) Zverev o Thiem vs Shapovalov

TENNISPOINT COURT

Ore 12:00 – Nakashima vs (8) Bautista Agut