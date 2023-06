L’Equipe: “Uefa pronta a porre fine alle plusvalenze fantasiose, il 28 giugno la decisione”

La Uefa sta valutando una svolta nel mondo del calciomercato. Il principale organismo europeo, infatti, nella giornata di mercoledì 28 giugno prenderà una netta posizione per porre fine alle plusvalenze fantasiose, che spesso sono servite per eludere il fair play finanziario. A riportare la notizia è L’Equipe, che ha specificato come, qualora i prezzi dei giocatori non corrispondessero al loro reale valore di mercato, la Uefa non consentirebbe più che vengano contabilizzati agli importi annunciati. Tale provvedimento dovrebbe entrare in visto già dalla prossima sessione di calciomercato, quella estiva che prenderà ufficialmente il via il 1° luglio.