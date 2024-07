Atp Gstaad 2024: Berrettini annienta Halys e conquista il titolo, tornerà in top 50

Matteo Berrettini domina la finale del torneo ATP 250 di Gstaad 2024 contro Quentin Halys e conquista il secondo titolo stagionale. Il tennista azzurro completa la settimana perfetta sulla terra rossa in Svizzera e si laurea campione (per la seconda volta, dopo il titolo ottenuto nel 2018) senza aver perso neppure un set. Senza storia anche l’atto conclusivo del torneo, in cui Halys è durato cinque game prima di cedere il passo all’avversario e subire un incredibile parziale di 29 punti a 6 dall’interruzione per pioggia (sul 5-3 del primo set in poi). 6-3 6-1 il punteggio finale, maturato in appena 59 minuti di gioco. Berrettini conquista il nono titolo in carriera a livello Atp (il secondo del 2024 dopo quello di Marrakech, sempre su terra battuta) e si regala il ritorno tra i primi 50 del mondo.

MONTEPREMI E NUOVO RANKING BERRETTINI

TABELLONE

MONTEPREMI

CRONACA – Avvio sulla falsa riga degli ultimi match disputati da Berrettini, con l’azzurro che tiene agevolmente la battuta e impensierisce talvolta l’avversario in risposta. Halys riesce comunque a cavarsela ai vantaggi grazie a tanti punti diretti e resta avanti senza sussulti. Sul 3-2 per il francese, ecco le cosiddette sliding doors del set: due errori di Berrettini (una palla corta in rete e un doppio fallo) e una risposta vincente di Halys costringono Matteo a fronteggiare tre palle break di fila. L’azzurro però non trema, si affida al servizio e grazie a cinque punti di fila porta a casa il game, impattando sul 3-3.

Da questo momento in poi, Halys non vincerà più un game. Berrettini ottiene infatti il break nel settimo gioco, poi lo consolida tenendo la battuta a zero, quindi strappa nuovamente il servizio al rivale, assicurandosi il parziale per 6-3 in 36 minuti. Nel mezzo (sul 5-3 0-15), anche una breve interruzione per pioggia che però non condiziona minimamente Matteo, di gran lunga il miglior giocatore in campo.

A senso unico invece il secondo set, in cui Halys di fatto esce dal campo e non riesce in alcun modo ad opporre resistenza. Nei primi 5 giochi sbaglia l’impossibile, subendo un parziale di 20 punti a 1. Ferito nell’orgoglio, riesce ad evitare il bagel ed a tornare a vincere un game, esultando con le braccia alzate. Poco male per Berrettini, che chiude 6-1 e scrive la parola fine al match, conquistando il titolo nella sua amata Gstaad.