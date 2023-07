Atp Gstaad 2023: programma, orari e ordine di gioco giovedì 20 luglio con Sonego

Il programma con gli orari e l’ordine di gioco di giovedì 20 luglio del torneo Atp di Gstaad 2023, in Svizzera, con in campo Lorenzo Sonego opposto ad Albert Ramos Vinolas nel secondo turno del torneo elvetico. Il piemontese sfida lo spagnolo per un posto nei quarti di finale, lo farà non prima delle ore 12 in quanto secondo match sul centrale dei quattro previsti. Di seguito la programmazione.

ROY EMERSON ARENA

ore 10.30 Varillas vs (Q) Bagnis

non prima delle ore 12 Ramos-Vinolas vs (3) Sonego

non prima delle ore 15 (1) Bautista Agut vs Cachin

non prima delle ore 17.30 Munar vs Wawrinka