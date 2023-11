Atp Finals, Valentino Rossi: “E’ stato bellissimo fare il tifo fino alla fine, grande Jannik”

Valentino Rossi, pluricampione italiano di Moto Gp, si è complimentato con Jannik Sinner a seguito del suo cammino alle ATP Finals, terminato questa sera in finale con la sconfitta patita dal numero 1 al mondo Novak Djokovic.

Rossi scrive in una Instagram story: “E’ stato bellissimo fare il tifo fino alla fine, grande Jannik Sinner“. Questo complimento è la riprova delle grandi capacità del tennista altoatesino sia in campo, sia di raccogliere l’attenzione mediatica verso uno sport che non è tipicamente di tradizione italiana.