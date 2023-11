Atp Finals Torino 2023, Tsitsipas si ritira dopo 3 games contro Rune: esce tra i fischi del Pala Alpitour

Clamoroso colpo di scena al Pala Alpitour, dove il primo singolare di questa terza giornata delle ATP Finals dura solamente pochi minuti. Stefanos Tsitsipas, sotto 2-1 contro Holger Rune, alza bandiera bianca e abbondona il campo tra i fischi del pubblico di Torino. Il tennista ellenico non aveva neanche iniziato male l’incontro, ma proprio nel terzo gioco, con il danese al servizio, sono iniziate le smorfie di dolore. Al termine del game ha chiesto l’intervento del fisioterapista, che però non ha neanche provato a rimettere in sesto il corpo del numero sei del ranking mondiale. Il campione di Atene si è alzato ed è andato a stringere la mano al giudice di sedia e al suo avversario con il pubblico che non ha decisamente preso bene la sua decisione. Arriva in questo modo, con un finale un po’ anticlimatico, il primo successo alle Finals di Holger Rune, mentre visibilmente sarà Hubert Hurkacz, riserva nel capoluogo piemontese, a scendere in campo giovedì contro Novak Djokovic.