Nuoto, Europei vasca corta Otopeni 2023: 30 gli azzurri convocati, assente Gregorio Paltrinieri

Per la prima volta nella storia gli Europei di nuoto in vasca corta approdano in Romania, dove la 22esima edizione della manifestazione si terrà a Otopeni. Dal 5 al 10 dicembre saranno 30 gli azzurri in gara, che proveranno a fare meglio dei 7 ori, 18 argenti e 10 bronzi conquistati nell’ultima rassegna di Kazan 2021, piazzandosi al terzo posto nel medagliere, alle spalle di Russia e Olanda. Tra i convocati non c’è, malgrado fosse prequalificato come da regolamento, Gregorio Paltrinieri che continuerà la sua preparazione in vista di un’altra stagione ricca di impegni che culminerà con i Giochi Olimpici di Parigi il prossimo luglio. Regolarmente al via i medagliati in vasca lunga di Fukuoka 2023 Thomas Ceccon (oro nei 50 farfalla, argento nei 100 dorso e con la 4×100 stile libero), Nicolò Martinenghi (argento nei 100 rana), Benedetta Pilato (bronzo nei 50 rana) e Simona Quadarella (bronzo negli 800 stile libero).

Il direttore tecnico Cesare Butini ha selezionato in campo femminile Lisa Angiolini, Sofia Morini, Chiara Tarantino, Silvia Di Pietro, Giulia D’Innocenzo, Simona Quadarella, Margherita Panziera, Costanza Cocconcelli, Anita Bottazzo, Francesca Fangio, Benedetta Pilato, Martina Carraro, Sara Franceschi, Jasmine Nocentini, Sara Curtis. Gli uomini presenti saranno invece Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri, Alessandro Miressi, Marco De Tullio, Luca De Tullio, Matteo Ciampi, Lorenzo Mora, Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Simone Cerasuolo, Federico Poggio, Michele Busa, Alberto Razzetti , Christian Ferraro, Giovanni Izzo.