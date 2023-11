ATP Finals Torino 2023, Tsitsipas: “Mi scuso con i fan per il ritiro, i medici avevano dato il semaforo verde”

TORINO

“Prima di tutto mi scuso con i fans venuti a vedere il match e a sostenermi. Mi dispiace non aver finito il match ed è una vergogna non aver dato quel posto ad un altro giocatore”. Stefanos Tsitsipas è triste e mortificato nella conferenza stampa che segue il suo ritiro dal match contro Holger Rune. Dura esattamente 17 minuti il match della seconda giornata delle Nitto ATP Finals che vedeva il greco opposto al danese. “Mi ritiro per un dolore alla schiena. Dopo le visite fatte in questi giorni i medici mi hanno dato il semaforo verde per provarci – racconta il numero 6 del mondo, che ha alzato bandiera bianca sul 2-1 in favore del rivale -. Ci ho provato ma ho avuto sensazioni orribili in campo. Mi uccide non essere in grado di finire il torneo, ma farò il massimo per tornare sano e provare il mio valore”.

Il ritiro del greco era argomento di discussione dal venerdì precedente al torneo, ma anche dopo la sconfitta con Sinner il diretto interessato aveva smentito. I rumors erano però fondati: “Non mi sono allenato molto negli ultimi giorni. Avevo problemi a muovermi e purtroppo questo è tennis, non freccette. Nel tour si giocano tanti match e non ce n’è uno facile durante l’anno. Il problema è dovuto ad un sovraccarico ed una mancanza di riposo. Sono dispiaciuto perché le Finals sono il mio torneo preferito, anche sopra gli Slam, ed è la seconda volta che mi ritiro”.