ATP Finals Torino 2023, Lorenzi: “Sinner-Djokovic? La ragione dice Nole, il cuore Jannik”

TORINO

“L’atmosfera delle Finals è fantastica. Da giocatore mi sarebbe piaciuto giocarci, ma guardando il livello credo che purtroppo non avrei mai potuto raggiungerlo (ride, ndr). Un tennis migliore di questo è difficile da vedere”. Ex numero 33 del mondo e oggi coinvolto nell’organizzazione delle Nitto ATP Finals, Paolo Lorenzi è rimasto estasiato dallo spettacolo che sta andando in scena al Pala Alpitour di Torino. Dopo la prima giornata di incontri il bilancio è positivo e con il tutto esaurito di lunedì 13 novembre il successo è certificato, come testimoniato da Lorenzi ai microfoni di Sportface: “I biglietti sono praticamente finiti per tutta la settimana. In campo ci sono davvero i migliori 8 al mondo, quelli che si stanno esprimendo meglio e la partita tra Rune e Djokovic è già stata eccezionale”.

Nella serata di martedì 14 novembre, alle ore 21.00, sarà il turno del big match tra Jannik Sinner e Novak Djokovic: “Mi aspetto una partita equilibrata. Jannik ha iniziato a battere i primi 5 del mondo con continuità, sta crescendo e su questa superficie veloce entrambi si esalteranno: mi aspetto un match alla pari. Pronostico? La ragione dice ancora Djokovic, il cuore Sinner“. In conclusione Lorenzi parla anche della nazionale femminile, finalista della Billie Jean King Cup: “Tathiana Garbin e le ragazze sono state splendide. Dopo 10 anni hanno riportato l’Italia in finale e quasi tutte le azzurre chiuderanno la stagione intorno al best ranking“.