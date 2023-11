ATP Finals Torino 2023, Djokovic: “Ritrovare Sinner in finale? La strada è molto lunga, vedremo se accadrà”

“A Wimbledon avevo vinto in tre set ma era già stato un match equilibrato con tanti punti decisivi. Jannik sicuramente serve meglio rispetto a quella semifinale, ma la differenza l’ha fatta nei punti importanti perché li ha giocati con più coraggio“. Novak Djokovic esce sconfitto dal confronto con Jannik Sinner, ma le sue Nitto ATP Finals 2023 non sono compromesse. Forse anche per questo motivo il serbo prende con filosofia il KO incassato con lo score di 7-5 6-7(5) 7-6(2) contro l’altoatesino al Pala Alpitour. “Faccio i complimenti a Jannik, ha giocato un match fantastico e gliel’ho detto a rete – il serbo svela la conversazione avuta dopo la stretta di mano -. Riaffrontare Sinner nella finale di domenica? La strada è veramente molto lunga, vediamo se accadrà. Se dovessi rigiocarci sicuramente proverei ad essere più incisivo, credo di aver imparato questo. Lui è stato più coraggioso nei momenti momenti importanti, io non lo sono stato. Il pubblico? Me lo aspettavo. Siamo in Italia, c’era tanta attesa per lui ed è normale che volessero vederlo vincere”.