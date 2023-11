Sport in tv oggi mercoledì 15 novembre: programma e orari di tutti gli eventi

Un grande mercoledì di sport in tv. Il 15 novembre vede ovviamente le Atp Finals entrare nel vivo: Carlos Alcaraz contro Andrey Rublev. Poi Daniil Medvedev contro Alexander Zverev. E il ricco menu non finisce qui. Spazio alle partite di qualificazioni agli Europei del 2024, con Israele e Svizzera in campo, ma anche Poi una serata di basket e volley tutta da seguire. Di seguito, ecco il palinsesto aggiornato sulla programmazione sportiva in televisione per la giornata di mercoledì 15 novembre.