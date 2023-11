Atp Finals: Sinner in campo per l’allenamento infiamma il pubblico

Jannik Sinner ha infiammato il Pala Alpitour anche oggi. Nonostante non fosse tra i protagonisti delle gare di oggi delle ATP Finals di Torino, dopo la splendida vittoria di ieri contro Djokovic, il numero 4 del ranking è sceso in campo nel pomeriggio per allenarsi nel campo allestito nel foyer. Al suo ingresso il campione altoatesino ha raccolto tutto l’affetto e l’entusiasmo dei fans desiderosi di un autografo. Già concentrato sull’imminente allenamento, Sinner ha rinviato alla fine il momento degli autografi, anche se un piccolo tifoso è riuscito nell’impresa di avvicinarlo già durante l’ingresso in campo. A fine sessione l’azzurro si è concesso anche al resto dei tifosi.