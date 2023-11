Atp Finals, Milan: “Orgogliosi sia di Djokovic che di Sinner”

Il Milan è stato molto attento alle ATP Finals attraverso i propri canali social, anche perché in campo, nella finale di Torino, c’erano due tifosi dichiaratamente tifosi rossoneri.

I rossoneri, attraverso X, hanno fatto i propri complimenti sia a Novak Djokovic che a Jannik Sinner. Il messaggio del Milan: “Complimenti a Djokovic, sette volte campione delle ATP Finals. Orgogliosi sia di te che di Sinner“.

Il serbo ha “vendicato” la sconfitta di pochi giorni fa, superando in due set l’altoatesino e conquistando per la settima volta il trofeo messo in palio dal torneo che vede confrontarsi i migliori tennisti della classifica ATP.