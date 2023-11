Atp Finals, il doppio non cambia padroni: trionfano ancora Ram e Salisbury

Il doppio delle Atp Finals non cambia padroni. In quel di Torino, infatti, hanno trionfato ancora Ram e Salisbury che hanno messo in campo tutto il desiderio, poi esaudito, di confermarsi campioni. Dopo il successo dello scorso anno, i doppisti hanno bissato il successo dello scorso anno, questa volta battendo la coppia formata da dallo spagnolo Marcel Granollers e dall’argentino Horacio Zeballos.

Nella finale che poi ha preceduto di qualche ore l’attesissimo duello, il secondo in cinque giorni, fra l’idolo di casa Sinner e il numero uno del Mondo Djokovic, Ram e Salisbury non hanno dato nessuno scampo ai loro sfidanti. Arrivavano a Torino con la testa di serie n.6, ma questo elemento non ha gravato in nessun modo sulla storia del torneo e della finale. Ultimo round che vedeva i pluri campioni di Torino contro Granollers e Zeballos, quindi contro una coppia affidabile e molto solida. Caratteristiche queste che non sono bastate per impensierire Ram e Salisbury che con il punteggio, chiaro e rotondo di 6-3 6-4 si sono ripresi lo scettro di Campioni del doppio nelle Atp Finals di Torino.