Serbia-Bulgaria: tifosi lanciano monetine su Despodov, lui fa “testa o croce”

di Giorgio Billone 58

Siparietto comico, anche se comunque non ci sarebbe nulla da ridere, in Serbia-Bulgaria, dove il mattatore di serata, l’attaccante ospite Despodov (anche ex Serie A col Cagliari), dopo aver segnato il gol che rischia di costare caro ai padroni di casa, viene raggiunto dal lancio di alcune monetine in testa mentre si accingeva a battere un calcio d’angolo. Per tutta risposta, il centravanti bulgaro ne raccoglie una e fa “testa o croce” prima di calciare il corner.