ATP Finals, Binaghi: “Contento che Sinner incontri Rune”

Il presidente della Fitp Angelo Binaghi ha rilasciato un’intervista dopo i sorteggi dei gironi delle Nitto ATP Finals: “Sono contento che Sinner incontri Rune. Ero presente a Montecarlo al match di semifinale quando non ha vinto solo perché c’è stato un cambio repentino dal punto di vista meteo. Credo che Jannik sia più forte, ma saranno tutte partite all’ultimo punto, con una grandissima intensità. Raramente si è avuto un livello di giocatori così alto, così completo nel Master di fine anno“.

Binaghi ha poi proseguito parlando del girone in cui è stato sorteggiato Sinner: “Abbiamo gli otto giocatori più forti al mondo quindi non puoi sperare di trovare un turno facile. Io tutto sommato avrei preferito stare dalla parte di Alcaraz però magari, sono anche scaramantico, mi sbaglio e alla fine si rivelerà un sorteggio migliore di quello che io speravo“. Infine un consiglio al talento azzurro: “Spero riesca a divertirsi. Se riuscirà a farlo è garanzia di grande entusiasmo e grande successo complessivo. Credo che la sua prima esperienza di due anni fa, quando era entrato come riserva, valga tantissimo per quello che succederà in questi giorni“.